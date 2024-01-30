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«Зеркало недели»: Зеленский предложил Залужному отставку без должности взамен

«Зеркало недели»: Зеленский предложил Залужному отставку без должности взамен

Как сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники, украинский президент Владимир Зеленский предложил главкому ВСУ Валерию Залужному покинуть пост, однако не предложил ему другой значимой должности, речь шла исключительно о статусе помощника или советника.

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