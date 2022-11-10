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«Реал» отстает от «Барселоны» на 2 очка перед паузой на ЧМ-2022

«Реал» уходит на перерыв, связанный с ЧМ-2022, с двухочковым отставанием от «Барселоны». Команда Карло Анчелотти обыграла «Кадис» (2:1) в 14-м туре Ла Лиги.

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