Пирог со сливами без муки: основа из творога и семян чиа — полезный десерт, который можно готовить каждый день

Как приготовить нежную домашнюю выпечку с сочными фруктами и ароматной основой? Для этого стоит прибегнуть к рецепту моего пирога со сливами, который готовится без муки.
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