Герою РФ Софронову вручили сертификат на 1,5 млн рублей в Правительстве Якутии

В Москве прошла церемония вручения медали «Золотая Звезда» гвардии сержанту Виктору Софронову. Награду герою передал министр обороны Андрей Белоусов.
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