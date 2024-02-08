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В Московской области ушел из жизни ветеран ВОВ Николай Орлов

В Московской области ушел из жизни ветеран ВОВ Николай Орлов

В Московской области на 98-м году жизни скончался Николай Орлов, ветеран Великой Отечественной войны, награжденный медалью «Гарибальди» за свое участие в гарибальдийской бригаде во время Второй мировой войны.

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