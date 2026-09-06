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Россия бьёт по 70% ВВП Украины: экономист раскрыл последствия ударов по логистике

Россия бьёт по 70% ВВП Украины: экономист раскрыл последствия ударов по логистике

Удары по складам, логистике и крупным торговым компаниям наносят урон сектору, который формирует около 70% ВВП Украины.

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