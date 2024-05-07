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Военное обозрение

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«За ярким маркетингом скрывается шумиха»: в индийской прессе раскритиковали предлагаемый стране истребитель F-21

«За ярким маркетингом скрывается шумиха»: в индийской прессе раскритиковали предлагаемый стране истребитель F-21

США пытаются навязать Нью-Дели покупку F-21, прибегая к легко обнаруживаемым маркетинговым ухищрениям.

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