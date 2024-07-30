Риторический вопрос

Американский блогер сравнил Киев «после двух лет российских бомбежек» и Газу «после двух недель израильских бомбежек»Джексон Хинкл задается вопросом: «Почему Россию отстранили от Олимпиады, а Израиль нет?!».
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