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«Атлетико Минейро» не продал ЦСКА Куэльо за 18 млн долларов

«Атлетико Минейро» не продал ЦСКА Куэльо за 18 млн долларов

«Атлетико Минейро» отказался продавать ЦСКА вингера Томаса Куэльо.«Атлетико Минейро» отказался продавать ЦСКА вингера Томаса Куэльо.

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