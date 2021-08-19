Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 19 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой По евро вчера был образован лишь один сигнал на покупку, за которым можно было наблюдать в момент теста цены 1.