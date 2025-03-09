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Frontiers in Nutrition: помидоры снижают риск развития и летальность рака

Frontiers in Nutrition: помидоры снижают риск развития и летальность рака

Ученые из Тегеранского медицинского университета установили, что пигмент под названием ликопин в составе помидоров снижает общий риск развития онкологических заболеваний и вероятность летального исхода рака легких.

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