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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клиент «Пари» поставил 250 000 рублей на Синнера против Джоковича за 2.45

Новак Джокович и Янник Синнер встретятся в финале Итогового турнира ATP в Турине. Матч начнется в 20:10 по московскому времени.

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