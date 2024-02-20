Андрей Бочкарев: Жилой комплекс около стадиона «Торпедо» достроят к середине года

Новый ЖК из одиннадцати корпусов возле стадиона «Торпедо» достроят к середине года Власти Москвы планируют завершить строительство жилого комплекса, состоящего из одиннадцати корпусов на улице Эдуарда Стрельцова к концу июня текущего года.
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