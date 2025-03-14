Ямальские спасатели прибыли в Волноваху для обучения школьников безопасному поведению

В рамках рабочей поездки сотрудники Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, противопожарной службы округа и Ямалспаса встретились с Надеждой Заиченко, руководителем управления образования администрации округа.
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