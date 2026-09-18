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«Пришли и поцеловали двери»: В Раде сорвалось заседание — министры предпочли депутатам Буковель

«Пришли и поцеловали двери»: В Раде сорвалось заседание — министры предпочли депутатам Буковель

Очередной парламентский день в Киеве обернулся конфузом: запланированное заседание Верховной рады и час вопросов к правительству 18 сентября попросту не состоялись.

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