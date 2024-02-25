Дмитрий Чернышенко: Россия задает тренды мирового спортивного движения

Прямую трансляцию церемонии открытия и соревнования "Игр Будущего" посмотрели более 1 млрд человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках планерной сессии тематического Дня спорта на выставке "Россия".
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