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Царьград

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Правительство Севастополя отменило июльскую смену детских лагерей

Правительство Севастополя отменило июльскую смену детских лагерей

Севастополь отменил третью июльскую смену в детских лагерях по решению оперативного штаба. Закрытие связано с приостановкой бронирования с 22 июня до 1 сентября, объявленной ранее главой Крыма Сергеем Аксеновым.

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