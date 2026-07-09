Правительство Севастополя отменило июльскую смену детских лагерей

Севастополь отменил третью июльскую смену в детских лагерях по решению оперативного штаба. Закрытие связано с приостановкой бронирования с 22 июня до 1 сентября, объявленной ранее главой Крыма Сергеем Аксеновым.
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