Давай, до свидания! Из Ростовской области за нарушение закона депортировали в кишлаки более двух тысяч мигрантов

Все эти граждане нарушали в России законы нашей страны и не хотели вести нормальный образ жизни.Стало известно о том, что накануне из Ростовской области депортировали обратно на родину более двух тысяч мигрантов, нарушавших законы нашей страны.
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