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«Боруссия» отпустила Адейеми из расположения клуба «для переговоров с другой командой». Сообщалось, что трансфер Карима согласовала «Барселона»

« Боруссия » объявила, что полузащитник Карим Адейеми отпущен из расположения клуба для переговоров с другой командой.

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