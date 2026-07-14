ПВО Бахрейна и Севастополя отражают воздушные атаки с разных направлений

В нескольких регионах одновременно активизировалась работа средств противовоздушной обороны. В Бахрейне отражают воздушные атаки, инициированные с территории Ирана, а в Севастополе системы ПВО успешно сбивают беспилотники украинских вооруженных сил.
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