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Линекер об 1/2 финала ЧМ: «Кейн и Беллингем могут привести Англию к победе, но у Аргентины есть величайший игрок всех времен»

Гари Линекер высказался в преддверии сегодняшнего матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

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