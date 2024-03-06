Городские службы столицы переведут на усиленный режим работы в праздничные дни

РИАМО - 6 мар. В Москве городские службы переведут на усиленный режим работы с 7 по 10 марта включительно, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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