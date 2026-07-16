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Минобороны России послало сигнал «иуде Вучичу» и Евросоюзу

Минобороны России послало сигнал «иуде Вучичу» и Евросоюзу

Официальный журнал Минобороны России спустя день после визита сербского президента Александра Вучича в Киев опубликовал статью уволенного под давлением Запада экс-руководителя сербской спецслужбы русофила Александра Вулина, где тот призывает Москву к решительным действиям на Украине.

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