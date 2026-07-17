Юрист Свиридов: некоторые россияне могут взять отпуск за свой счет вне графика

Сотрудник может получить отпуск за свой счет даже после утверждения графика отпусков. Однако решение зависит от того, относится ли работник к категории граждан, которым работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению.
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