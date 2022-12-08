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Джулиус Рэндл стал первым в истории «Никс», кто набрал 30+15+5 при 5 3-очковых в одном матче

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл набрал 34 очка, 17 подборов и 5 передач при 6 из 12 из-за дуги во встрече с «Атлантой» (113:89).

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