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В украинском Николаеве нет чистой воды, а хлеб дают раз в три дня

Ситуация с продовольственным обеспечением Николаева на Украине становится хуже с каждым днем. В городе закрываются пункты раздачи питьевой воды, хлеб выдают один раз в три дня, рассказал в беседе с РИА Новости активист николаевского подполья.

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