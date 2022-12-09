В украинском Николаеве нет чистой воды, а хлеб дают раз в три дня

Ситуация с продовольственным обеспечением Николаева на Украине становится хуже с каждым днем. В городе закрываются пункты раздачи питьевой воды, хлеб выдают один раз в три дня, рассказал в беседе с РИА Новости активист николаевского подполья.
Ситуация с продовольственным обеспечением Николаева на Украине становится хуже с каждым днем. В городе закрываются пункты раздачи питьевой воды, хлеб выдают один раз в три дня, рассказал в беседе с РИА Новости активист николаевского подполья.
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