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Карта: распределение стран по уровню дохода

Карта: распределение стран по уровню дохода

Карта: распределение стран по уровню дохода / © Iswardi Ishak, Voronoi Всего Всемирный банк выделяет четыре группы доходов: низкий ( до 1 175 долларов), ниже среднего (1 176–4 635 долларов), выше среднего (4 636–14 375 долларов), высокий (более 14 375 долларов).

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