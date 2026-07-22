Карта: распределение стран по уровню дохода / © Iswardi Ishak, Voronoi Всего Всемирный банк выделяет четыре группы доходов: низкий ( до 1 175 долларов), ниже среднего (1 176–4 635 долларов), выше среднего (4 636–14 375 долларов), высокий (более 14 375 долларов).
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