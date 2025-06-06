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Царьград

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Армия России наносят удары по критической инфраструктуре Украины

Армия России наносят удары по критической инфраструктуре Украины

Взрывы гремят в нескольких городах.Армия России проводит серию ударов по критической инфраструктуре на территории Украины.

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