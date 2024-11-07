Андрей Воробьев: Московская область станет примером для реформы местного самоуправления во всей России

На встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым губернатор региона Андрей Воробьев обсудил ключевые поправки, которые лягут в основу новой системы публичной власти.
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