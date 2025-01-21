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Петербургский дневник

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Психолог Куликова посоветовала обнимать своего ребенка как можно чаще

Психолог Куликова посоветовала обнимать своего ребенка как можно чаще

При этом не стоит забывать про личные границы Обнимать ребенка нужно как можно чаще и отпускать только тогда, когда он сам даст понять, что ему достаточно контакта, рассказала в интервью РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Надежда Куликова.

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