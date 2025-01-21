Психолог Куликова посоветовала обнимать своего ребенка как можно чаще

При этом не стоит забывать про личные границы Обнимать ребенка нужно как можно чаще и отпускать только тогда, когда он сам даст понять, что ему достаточно контакта, рассказала в интервью РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Надежда Куликова.