Психолог Куликова посоветовала обнимать своего ребенка как можно чаще

При этом не стоит забывать про личные границы Обнимать ребенка нужно как можно чаще и отпускать только тогда, когда он сам даст понять, что ему достаточно контакта, рассказала в интервью РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Надежда Куликова.
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