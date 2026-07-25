Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина обнародовала новые подробности удара по военной выставке под Киевом

Украина обнародовала новые подробности удара по военной выставке под Киевом

Руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обнародовал новые подробности российского удара по военной выставке под Киевом, на которой демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Всё в укропии нужно стереть с лица земли.
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