Еврокомиссар Домбровскис: ЕС ответит соразмерно в случае введения тарифов США

Европейский союз ответит на любые тарифы новой администрации США пропорционально. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью американскому телеканалу CNBC, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа.
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