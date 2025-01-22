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Еврокомиссар Домбровскис: ЕС ответит соразмерно в случае введения тарифов США

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС ответит соразмерно в случае введения тарифов США

Европейский союз ответит на любые тарифы новой администрации США пропорционально. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью американскому телеканалу CNBC, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа.

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