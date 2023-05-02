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Слуцкий пообещал, что после освобождения Одессы Россия установит возле Дома профсоюзов монумент в память о жертвах 2 мая 2014-го

Слуцкий пообещал, что после освобождения Одессы Россия установит возле Дома профсоюзов монумент в память о жертвах 2 мая 2014-го

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий пообещал, что после освобождения города Одессы Российская Федерация установит возле Дома профсоюзов монумент в память о жертвах пожара в здании, который произошел 2 мая 2014 года.

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