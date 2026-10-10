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Стало известно, сколько заработает Macan за первое турне после службы в армии

Российский рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) после службы в армии планирует отправиться в большой тур по России.

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