Подпольную нарколабораторию в деревне Жердеево раскрыли: трое получили до 18 лет

Владимирский областной суд вынес окончательный приговор по делу о подпольной нарколаборатории. Трое организаторов из Москвы и Свердловской области приговорены к лишению свободы в колониях строгого режима на сроки от 15,5 до 18 лет за производство синтетических наркотиков в особо крупном размере.
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