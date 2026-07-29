Подпольную нарколабораторию в деревне Жердеево раскрыли: трое получили до 18 лет

Владимирский областной суд вынес окончательный приговор по делу о подпольной нарколаборатории. Трое организаторов из Москвы и Свердловской области приговорены к лишению свободы в колониях строгого режима на сроки от 15,5 до 18 лет за производство синтетических наркотиков в особо крупном размере.