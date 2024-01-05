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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» устно договорилась с Пальиньей, но трансфер маловероятен – «Фулхэм» хочет 65+ млн евро

«Бавария» устно договорилась с Пальиньей, но трансфер маловероятен – «Фулхэм» хочет 65+ млн евро

Опорник достиг устной договоренности с «Баварией» о переходе в рамках текущего трансферного окна, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

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