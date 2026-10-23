Ранее местные общественники, сообщая о разрушении части кровли и одного из двух куполов особняка, обратили внимание на исчезновение ряда декоративных деталей В Бийске муниципальные власти обратились в полицию из-за исчезновения шпиля с купола особняка Кричевцева.
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