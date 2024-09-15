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Журналист Боуз очень резко отреагировал на слова главы МИД Литвы об Украине

Журналист Боуз очень резко отреагировал на слова главы МИД Литвы об Украине

Боуз уличил во лжи экспертов, отрицающих существование "красных линий" МосквыМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия", заявил, что Украине нужны гарантии безопасности в виде 5 статьи НАТО.

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