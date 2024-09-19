Китай наращивает потребление угля, несмотря на возобновляемую энергию Страна, развивая возобновляемые источники энергии, продолжает быстрыми темпами строить новые угольные электростанции.
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Китай наращивает потребление угля, несмотря на возобновляемую энергию Страна, развивая возобновляемые источники энергии, продолжает быстрыми темпами строить новые угольные электростанции.
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