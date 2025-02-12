В МИДе заявили, что Киев «похоронил» Минские соглашения при попустительстве Запада

Киев сделал всё, чтобы «похоронить» Минские соглашения при попустительстве Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 12 февраля на сайте ведомства.
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