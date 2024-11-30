Продолжающиеся протесты в Тбилиси: как прошла ночь

В Тбилиси вторую ночь подряд продолжались массовые протесты. Стихийные начались вечером 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении отложить до конца 2028 года вопрос о переговорах о вступлении страны в Евросоюз.