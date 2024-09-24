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Банки и обменники отказываются принимать наличную валюту в неидеальном состоянии

Банки и обменники отказываются принимать наличную валюту в неидеальном состоянии

Об этом написали ряд телеграм-каналов и подтвердили Business FM в обменниках. Доллары и евро не примут, например, с надписью или в пятнах Банки и обменники отказываются принимать у россиян доллары и евро в неидеальном состоянии.

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