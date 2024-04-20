Эксперт Ланге: блок НАТО должен сбивать российские ракеты над Украиной

Ох, западлючие, не лезли бы вы туда, куда вам не следует. Целее будете.

Иван Щукин

Значит блоку НАТО можно сбивать российские ракеты над Украиной значит и нам можно "сбивать" не только НАТОвские ракеты, но и сами установки которыми сбиваются российские ракеты не зависимо где эти установки находятся! Хочется надеется что наше МО предупредило об этом немецкого эксперта по безопасности Нико Ланге!