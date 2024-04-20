Блок НАТО должен сбивать российские ракеты над Украиной, используя многочисленные ЗРК Patriot, развернутые на востоке Польши, заявил немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге в беседе с обозревателями Tagesschau.
Эксперт Ланге: блок НАТО должен сбивать российские ракеты над Украиной
Комментарии
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С С
Ох, западлючие, не лезли бы вы туда, куда вам не следует. Целее будете.
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16 час.
Иван Щукин
Значит блоку НАТО можно сбивать российские ракеты над Украиной значит и нам можно "сбивать" не только НАТОвские ракеты, но и сами установки которыми сбиваются российские ракеты не зависимо где эти установки находятся! Хочется надеется что наше МО предупредило об этом немецкого эксперта по безопасности Нико Ланге!
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15 час.
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