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Эксперт Ланге: блок НАТО должен сбивать российские ракеты над Украиной

Эксперт Ланге: блок НАТО должен сбивать российские ракеты над Украиной

Блок НАТО должен сбивать российские ракеты над Украиной, используя многочисленные ЗРК Patriot, развернутые на востоке Польши, заявил немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге в беседе с обозревателями Tagesschau.

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Комментарии
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С С
Ох, западлючие, не лезли бы вы туда, куда вам не следует. Целее будете.
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16 час.
Иван Щукин
Значит блоку НАТО можно сбивать  российские ракеты над Украиной значит и нам можно &quot;сбивать&quot; не только НАТОвские ракеты,  но и сами установки которыми сбиваются российские ракеты не зависимо где эти установки находятся! Хочется надеется что наше МО предупредило  об этом  немецкого эксперта по безопасности Нико Ланге!
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15 час.

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