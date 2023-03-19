Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь на человека - и он уже знает, куда ему телепать...

Дорогие девушки, присылайте нам свои фотографии! Фото красивых девушек мы напечатаем в журнале "Плейбой"… … а оставшиеся в журнале "Крокодил"… Встречаются два старых приятеля:— Ну как жизнь?— Нормально.
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