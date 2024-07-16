Мария Багреева: на форуме-фестивале «Москва 2030» расскажут об экономике столицы

Посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября, смогут узнать больше об экономике города, встретиться с известными экономистами, задать вопросы популярным блогерам и предпринимателям.
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