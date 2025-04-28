Взялись за тунеядцев: правительство намерено выявить неработающих трудоспособных граждан

Правительство России одобрило меры для борьбы с нелегальной занятостью и уклонением от работы. Правительство России утвердило план, направленный на выявление трудоспособных граждан, которые не работают официально сообщает РБК.
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