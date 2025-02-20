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На борту экстренно развернувшегося в Новосибирске самолёта была Анна Терешкова: рейс задержали на 5 часов

На борту экстренно развернувшегося в Новосибирске самолёта была Анна Терешкова: рейс задержали на 5 часов

Борт должен был направиться в Сочи, но прервал вылет на взлётной полосе.Пилот самолёта компании S7, который должен был лететь из Новосибирска в Сочи, прервал разбег на взлётно-посадочной полосе.

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Комментарии
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И
Игорь
Слюшаи, кто этот Терешкова, зачем он пришли? Я этот рожу пэрвий раз выжу
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20 час.
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