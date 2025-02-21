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Царьград

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В Новороссийске продлили режим "Повышенная готовность" из-за шторма

В Новороссийске продлили режим "Повышенная готовность" из-за шторма

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды, мэр города Андрей Кравченко объявил о продлении режима "Повышенной готовности" до 17:00 25 февраля.

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