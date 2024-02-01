Учителя в Волгоградской области остались без повышения зарплат

ВОЛГОГРАД, 1 февраля, ФедералПресс. Учителя из школ Камышинского района Волгоградской области пожаловались на отсутствие индексации их окладов, несмотря на громкие заявления, что с нового года все бюджетники получат прибавку к ежемесячному жалованию.