Учителя в Волгоградской области остались без повышения зарплат

ВОЛГОГРАД, 1 февраля, ФедералПресс. Учителя из школ Камышинского района Волгоградской области пожаловались на отсутствие индексации их окладов, несмотря на громкие заявления, что с нового года все бюджетники получат прибавку к ежемесячному жалованию.
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