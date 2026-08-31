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Выступления через боль и жесткий бизнес: что скрывается за признанием 65-летнего Игоря Николаева об одиночестве

Выступления через боль и жесткий бизнес: что скрывается за признанием 65-летнего Игоря Николаева об одиночестве

65-летний Игорь Николаев продолжает выходить на сцену, несмотря на строгие предупреждения врачей. Перенеся тяжелейшие операции на сердце, автор хитов «Айсберг» и «Мельница» не отменяет гастроли, чтобы создать устойчивую финансовую подушку для супруги Юлии Проскуряковой и дочери Вероники.

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